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Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы - РИА Новости, 28.08.2022
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Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы
Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы - РИА Новости, 28.08.2022
Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань заявил, что Венгрия не намерена... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T22:24
2022-08-28T01:56
венгрия
виктор орбан
евросоюз
exxon mobil
россия
петер сийярто
экономика
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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань заявил, что Венгрия не намерена вводить новые санкции против России."Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти", - сказал Сийярто. Он отметил, что в этом вопросе его страна не одинока, и объяснил это "фактором политической стабильности и политического мужества", которого другим, "к несчастью, не дано".Министр рассказал, как на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос ограничения нефти из России, "несколько коллег подошли и спросили: Петер, ты же против, да? Мы с тобой!"Как отметил Сийярто, те, кто говорит правду, находятся под давлением либерального мейнстрима, и, если в стране нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества, то они не осмеливаются действовать в собственных интересах.Сийярто также сообщил, что ранее вел переговоры с американской компанией ExxonMobil о поставках газа по Черному морю через Румынию в Венгрию в объеме трех миллиардов кубометров в год. "Семь лет подряд они говорили: господин министр, без проблем, через неделю, через месяц, через год. Уже есть окончательное инвестиционное решение, столько газа будет!" — рассказал министр и сообщил, что американская сторона расторгла подписанный договор."И когда Америка стала говорить, что покупка газа — это не финансовый, а стратегический вопрос, что надо покупать дороже, лишь бы не зависеть от России - так вот же был проект, который изменил бы ситуацию с энергоснабжением в Центральной Европе!", — напомнил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
https://ria.ru/20220827/revolyutsiya-1812459045.html
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венгрия, виктор орбан, евросоюз, exxon mobil, россия, петер сийярто, экономика
Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Exxon Mobil, Россия, Петер Сийярто, Экономика
22:24 27.08.2022 (обновлено: 01:56 28.08.2022)
 
Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об отказе обсуждать новые санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань заявил, что Венгрия не намерена вводить новые санкции против России.
"Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти", - сказал Сийярто. Он отметил, что в этом вопросе его страна не одинока, и объяснил это "фактором политической стабильности и политического мужества", которого другим, "к несчастью, не дано".
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Министр рассказал, как на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос ограничения нефти из России, "несколько коллег подошли и спросили: Петер, ты же против, да? Мы с тобой!"
Как отметил Сийярто, те, кто говорит правду, находятся под давлением либерального мейнстрима, и, если в стране нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества, то они не осмеливаются действовать в собственных интересах.
Сийярто также сообщил, что ранее вел переговоры с американской компанией ExxonMobil о поставках газа по Черному морю через Румынию в Венгрию в объеме трех миллиардов кубометров в год. "Семь лет подряд они говорили: господин министр, без проблем, через неделю, через месяц, через год. Уже есть окончательное инвестиционное решение, столько газа будет!" — рассказал министр и сообщил, что американская сторона расторгла подписанный договор.
"И когда Америка стала говорить, что покупка газа — это не финансовый, а стратегический вопрос, что надо покупать дороже, лишь бы не зависеть от России - так вот же был проект, который изменил бы ситуацию с энергоснабжением в Центральной Европе!", — напомнил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
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ВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзExxon MobilРоссияПетер СийяртоЭкономика
 
 
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