Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/energosnabzhenie-1812627251.html
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 27.08.2022
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:42
2022-08-27T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что в Херсоне и ряд районов области пропало электричество."Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220827/referendum-1812549486.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон
21:42 27.08.2022 (обновлено: 21:54 27.08.2022)
 
В Херсонской области восстановили энергоснабжение

Экстренные службы Херсонской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в регионе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что в Херсоне и ряд районов области пропало электричество.
"Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.
"Электроснабжение восстановлено. Все работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:25
Кириенко рассказал об отношении к референдуму жителей Херсона и Запорожья
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала