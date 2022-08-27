https://ria.ru/20220827/energosnabzhenie-1812627251.html
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 27.08.2022
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:42
2022-08-27T21:42
2022-08-27T21:54
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что в Херсоне и ряд районов области пропало электричество."Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220827/referendum-1812549486.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон
21:42 27.08.2022 (обновлено: 21:54 27.08.2022)
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Экстренные службы Херсонской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в регионе