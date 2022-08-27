https://ria.ru/20220827/energosnabzhenie-1812627251.html

В Херсонской области восстановили энергоснабжение

В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 27.08.2022

В Херсонской области восстановили энергоснабжение

Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T21:42

2022-08-27T21:42

2022-08-27T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

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херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что в Херсоне и ряд районов области пропало электричество."Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220827/referendum-1812549486.html

херсонская область

херсон

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