10:14 27.08.2022 (обновлено: 10:48 27.08.2022)
ВСУ обстреляли Энергодар
Власти Запорожской области сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
"В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров.
"За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.