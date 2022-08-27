Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/energodar-1812485954.html
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 27.08.2022
ВСУ обстреляли Энергодар
Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:14
2022-08-27T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_48476c4887a76db68f86503ec1d7a4b1.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов."В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров."За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://ria.ru/20220826/magate-1812413139.html
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_393:341:2669:2048_1920x0_80_0_0_f97e95ab862e9b133a14d01e69874dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергодар
10:14 27.08.2022 (обновлено: 10:48 27.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Энергодар

Власти Запорожской области сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
"В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:44
МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН
В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров.
"За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала