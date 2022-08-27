https://ria.ru/20220827/energodar-1812485954.html

ВСУ обстреляли Энергодар

ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 27.08.2022

ВСУ обстреляли Энергодар

Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:14

2022-08-27T10:14

2022-08-27T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

энергодар

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов."В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров."За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://ria.ru/20220826/magate-1812413139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, энергодар