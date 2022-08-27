https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812630060.html

Изменения в мировой экономике идут с Востока, считает глава МИД Венгрии

Изменения в мировой экономике идут с Востока, считает глава МИД Венгрии - РИА Новости, 27.08.2022

Изменения в мировой экономике идут с Востока, считает глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:03

2022-08-27T22:03

2022-08-27T22:03

венгрия

дебрецен

европа

петер сийярто

в мире

экономика

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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая."Мы никогда не дискриминировали предприятия ни по признаку географии, ни по признаку партии, всех, кто мог внести вклад в развитие венгерской экономики, мы поддерживали. И необходимо признать, что этот мировой кризис еще сильнее подтвердил, что пассаты крупных преобразований в мировой экономике сегодня определенно дуют с востока... Ситуация такова, что сращивание западной и китайской экономик - это факт, с которым можно пытаться бороться средствами коммуникации, но это так", - сказал Сийярто, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.Ранее в венгерском МИД заявили, что Китайская компания по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) построит в венгерском Дебрецене свой второй в Европе завод, осуществив тем самым крупнейшую инвестицию в истории Венгрии.

https://ria.ru/20220824/vengrii-1811971060.html

венгрия

дебрецен

европа

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венгрия, дебрецен, европа, петер сийярто, в мире, экономика