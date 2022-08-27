https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812456896.html

В Британии назвали три причины устойчивости России

В Британии назвали три причины устойчивости России - РИА Новости, 27.08.2022

В Британии назвали три причины устойчивости России

Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T02:12

2022-08-27T02:12

2022-08-27T02:34

россия

международное энергетическое агентство

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.Первый фактор – грамотные действия Центробанка, который молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.Второй фактор уходит корнями в историю России. Нынешняя ситуация, вызванная санкционным давлением Запада, уже пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за четверть века. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Россияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.Третий фактор тесно связан с углеводородами. Санкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов.Дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, резюмирует The Economist.Ранее турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы написало, что России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс. Bloomberg, в свою очередь, отметило, что укрепление рубля стало головной болью для западных банков.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

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россия, международное энергетическое агентство, евросоюз, в мире