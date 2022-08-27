Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали три причины устойчивости России - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812456896.html
В Британии назвали три причины устойчивости России
В Британии назвали три причины устойчивости России - РИА Новости, 27.08.2022
В Британии назвали три причины устойчивости России
Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:12
2022-08-27T02:34
россия
международное энергетическое агентство
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.Первый фактор – грамотные действия Центробанка, который молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.Второй фактор уходит корнями в историю России. Нынешняя ситуация, вызванная санкционным давлением Запада, уже пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за четверть века. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Россияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.Третий фактор тесно связан с углеводородами. Санкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов.Дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, резюмирует The Economist.Ранее турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы написало, что России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс. Bloomberg, в свою очередь, отметило, что укрепление рубля стало головной болью для западных банков.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_138:0:2795:1993_1920x0_80_0_0_fec413362511ee20ca87784b5ae3fb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, международное энергетическое агентство, евросоюз, в мире
Россия, Международное энергетическое агентство, Евросоюз, В мире
02:12 27.08.2022 (обновлено: 02:34 27.08.2022)
 
В Британии назвали три причины устойчивости России

Economist: экономика России выдержала санкции благодаря ЦБ, историческому опыту и нефти

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.
Первый фактор – грамотные действия Центробанка, который молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.
Второй фактор уходит корнями в историю России. Нынешняя ситуация, вызванная санкционным давлением Запада, уже пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за четверть века. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Россияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
Третий фактор тесно связан с углеводородами. Санкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов.
Дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, резюмирует The Economist.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 08:00
"Невероятный кульбит": Запад шокирован тем, что происходит с рублем
Ранее турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы написало, что России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс. Bloomberg, в свою очередь, отметило, что укрепление рубля стало головной болью для западных банков.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
 
РоссияМеждународное энергетическое агентствоЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала