02:12 27.08.2022 (обновлено: 02:34 27.08.2022)
В Британии назвали три причины устойчивости России
Economist: экономика России выдержала санкции благодаря ЦБ, историческому опыту и нефти
Российский рубль. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.
Первый фактор – грамотные действия Центробанка, который молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.
Второй фактор уходит корнями в историю России. Нынешняя ситуация, вызванная санкционным давлением Запада, уже пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за четверть века. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Россияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
Третий фактор тесно связан с углеводородами. Санкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов.
Дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, резюмирует The Economist.
Ранее турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы написало, что России, несмотря на западные санкции не грозит экономический коллапс. Bloomberg, в свою очередь, отметило, что укрепление рубля стало головной болью для западных банков.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.