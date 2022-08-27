https://ria.ru/20220827/ekipirovka-1812458286.html

В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения

В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения - РИА Новости, 27.08.2022

В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения

Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения будет определен в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T03:05

2022-08-27T03:05

2022-08-27T05:20

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения будет определен в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в концерн "Калашников").К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего - условно четвертого поколения."Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки - будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году", - сказали РИА Новости в ЦНИИТочмаш.Какой будет новая экипировкаКак ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой - обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/ratnik-1588671117.html

https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия