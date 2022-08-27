Рейтинг@Mail.ru
В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220827/ekipirovka-1812458286.html
В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения
В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения - РИА Новости, 27.08.2022
В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения
Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения будет определен в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:05
2022-08-27T05:20
новое оружие россии
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150570/74/1505707403_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_ff2e0d060499c9a70cc70a5a4ce350eb.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения будет определен в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в концерн "Калашников").К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего - условно четвертого поколения."Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки - будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году", - сказали РИА Новости в ЦНИИТочмаш.Какой будет новая экипировкаКак ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой - обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/ratnik-1588671117.html
https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150570/74/1505707403_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3b473e4b8b18357807ef1bad53c19643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Новое оружие России, Безопасность, Россия
03:05 27.08.2022 (обновлено: 05:20 27.08.2022)
 
В России определят облик экипировки солдата будущего нового поколения

Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения определят в России в 2023 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облик боевой экипировки солдата будущего нового поколения будет определен в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в концерн "Калашников").
К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего - условно четвертого поколения.
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 19:53Сказано в эфире
"Развитие не останавливается". Военный эксперт о комплекте "Ратник"
"Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки - будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году", - сказали РИА Новости в ЦНИИТочмаш.

Какой будет новая экипировка

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой - обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.
Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".
Экспонат Солдат будущего с российской боевой экипировкой Ратник в Музее военной формы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 03:38Новое оружие России
"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала