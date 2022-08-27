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В Норильске шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 27.08.2022
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В Норильске шесть человек пострадали в ДТП
В Норильске шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 27.08.2022
В Норильске шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек пострадали в субботу при столкновении двух автомобилей в Норильске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:35
2022-08-27T11:36
происшествия
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
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КРАСНОЯРСК, 27 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали в субботу при столкновении двух автомобилей в Норильске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате пострадали шесть человек — два водителя, два пассажира Volkswagen и два пассажира Mitsubishi", — говорится в сообщении.Состояние пострадавших выясняется. На месте работают сотрудники полиции.
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происшествия, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, норильск
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg, Норильск
10:35 27.08.2022 (обновлено: 11:36 27.08.2022)
 
В Норильске шесть человек пострадали в ДТП

В Норильске шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюДТП на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан
ДТП на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю
ДТП на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали в субботу при столкновении двух автомобилей в Норильске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате пострадали шесть человек — два водителя, два пассажира Volkswagen и два пассажира Mitsubishi", — говорится в сообщении.
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Состояние пострадавших выясняется. На месте работают сотрудники полиции.
 
ПроисшествияГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregНорильск
 
 
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