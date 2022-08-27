https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html

В Норильске шесть человек пострадали в ДТП

В Норильске шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 27.08.2022

В Норильске шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек пострадали в субботу при столкновении двух автомобилей в Норильске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:35

2022-08-27T10:35

2022-08-27T11:36

происшествия

гибдд мвд рф

volkswagen touareg

норильск

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КРАСНОЯРСК, 27 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали в субботу при столкновении двух автомобилей в Норильске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате пострадали шесть человек — два водителя, два пассажира Volkswagen и два пассажира Mitsubishi", — говорится в сообщении.Состояние пострадавших выясняется. На месте работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20220826/dtp-1812404322.html

норильск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, норильск