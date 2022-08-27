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Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
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Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО
Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО
В проекте итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят, не были отражены проблемы развала РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:17
2022-08-27T04:17
в мире
россия
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ООН, 27 авг – РИА Новости. В проекте итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят, не были отражены проблемы развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), развития сотрудничества неядерных стран с ядерными державами, коллективного согласия участников НАТО на применение ядерного оружия, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.Ранее конференция не смогла согласовать итоговый документ.К вопросам, которые не были отражены в проект, дипломат отнес "прекращение действия договора о ракетах средней меньшей дальности, развитие все более тесного военно-технического сотрудничества неядерных государств со своими ядерными стратегическими партнерами, участие неядерных государств в совместных ядерных миссиях, коллективное согласие участников НАТО на применение ядерного оружия, размещение ядерного оружия на территории неядерных членов альянса"."Все эти актуальные для ДНЯО и международной безопасности проблемы, несмотря на озабоченности значительного числа государств, так и не нашли отражения в проекте доклада", - добавил он.
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в мире, россия
В мире, Россия
04:17 27.08.2022
 
Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО

Дипломат Белоусов: проблему развала ДРСМД не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО

© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне, США
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне, США
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне, США. Архивное фото
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ООН, 27 авг – РИА Новости. В проекте итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят, не были отражены проблемы развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), развития сотрудничества неядерных стран с ядерными державами, коллективного согласия участников НАТО на применение ядерного оружия, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Ранее конференция не смогла согласовать итоговый документ.
"В нем (документе - ред.) могла бы быть отражена, по крайней мере, общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедшие обзорный цикл оказали серьезное влияние на все три опоры Договора. А таких за прошедшие семь лет произошло немало", - сказал Белоусов.
К вопросам, которые не были отражены в проект, дипломат отнес "прекращение действия договора о ракетах средней меньшей дальности, развитие все более тесного военно-технического сотрудничества неядерных государств со своими ядерными стратегическими партнерами, участие неядерных государств в совместных ядерных миссиях, коллективное согласие участников НАТО на применение ядерного оружия, размещение ядерного оружия на территории неядерных членов альянса".
"Все эти актуальные для ДНЯО и международной безопасности проблемы, несмотря на озабоченности значительного числа государств, так и не нашли отражения в проекте доклада", - добавил он.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО
 
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