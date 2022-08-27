https://ria.ru/20220827/drsmd-1812459784.html

Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО

Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022

Белоусов рассказал, что не отразили в итоговом докладе конференции ДНЯО

В проекте итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят, не были отражены проблемы развала РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:17

2022-08-27T04:17

2022-08-27T04:17

в мире

россия

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ООН, 27 авг – РИА Новости. В проекте итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят, не были отражены проблемы развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), развития сотрудничества неядерных стран с ядерными державами, коллективного согласия участников НАТО на применение ядерного оружия, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.Ранее конференция не смогла согласовать итоговый документ.К вопросам, которые не были отражены в проект, дипломат отнес "прекращение действия договора о ракетах средней меньшей дальности, развитие все более тесного военно-технического сотрудничества неядерных государств со своими ядерными стратегическими партнерами, участие неядерных государств в совместных ядерных миссиях, коллективное согласие участников НАТО на применение ядерного оружия, размещение ядерного оружия на территории неядерных членов альянса"."Все эти актуальные для ДНЯО и международной безопасности проблемы, несмотря на озабоченности значительного числа государств, так и не нашли отражения в проекте доклада", - добавил он.

https://ria.ru/20220827/dnyao-1812458593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия