https://ria.ru/20220827/draka-1812585650.html
Полиция задержала предполагаемого участника драки со стрельбой в Пушкино
Полиция задержала предполагаемого участника драки со стрельбой в Пушкино - РИА Новости, 27.08.2022
Полиция задержала предполагаемого участника драки со стрельбой в Пушкино
Полиция в Подмосковье задержала одного из подозреваемых в драке со стрельбой, из-за которой было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:20
2022-08-27T18:20
2022-08-27T18:22
происшествия
московская область (подмосковье)
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пушкино
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция в Подмосковье задержала одного из подозреваемых в драке со стрельбой, из-за которой было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в СМИ появилось видео, на котором запечатлена драка двоих человек. Один из них повалил своего оппонента на землю и удерживал его. В это время кто-то открыл стрельбу по мужчине, который, вероятно, решил разнять драчунов.По данным ГУМВД, в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о драке и звуках выстрелов в подмосковном Пушкино возле дома на улице Просвещения. К моменту прибытия сотрудников полиции к месту происшествия участники конфликта скрылись. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, установлена машина злоумышленников."Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Пушкинское" задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий", - рассказала Петрова.Она добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК.
https://ria.ru/20220825/draka-1812027117.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, пушкино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Пушкино
18:20 27.08.2022 (обновлено: 18:22 27.08.2022)
Полиция задержала предполагаемого участника драки со стрельбой в Пушкино
Полиция задержала одного из предполагаемых участников драки со стрельбой в Пушкино