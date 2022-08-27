https://ria.ru/20220827/donetsk-1812622152.html

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток" - РИА Новости, 27.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"

Украинские войска выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган", оснащенные минами "Лепесток", по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T21:12

2022-08-27T21:12

2022-08-27T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

нато

макеевка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган", оснащенные минами "Лепесток", по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.50 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 20.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

донецк (днр)

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), нато, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика