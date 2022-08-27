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ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток" - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donetsk-1812622152.html
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток" - РИА Новости, 27.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"
Украинские войска выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган", оснащенные минами "Лепесток", по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:12
2022-08-27T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
макеевка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган", оснащенные минами "Лепесток", по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.50 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 20.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html
донецк (днр)
макеевка
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), нато, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
21:12 27.08.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку две ракеты, оснащенные минами "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган", оснащенные минами "Лепесток", по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.50 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 20.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. 24 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 20:12Специальная военная операция на Украине
Небензя показал на Совбезе ООН мины "Лепесток", используемые Киевом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)НАТОМакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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