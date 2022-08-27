https://ria.ru/20220827/donetsk-1812514913.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 27.08.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека

Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:44

2022-08-27T12:44

2022-08-27T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483243_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_a609c28fc1bc8bb517bf77f5cd7cd0cc.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Камвольной ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика