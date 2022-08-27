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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donetsk-1812514913.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 27.08.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:44
2022-08-27T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Камвольной ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
12:44 27.08.2022
 
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека

В ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены два человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Камвольной ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 10:42Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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