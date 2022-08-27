https://ria.ru/20220827/donetsk-1812514913.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 27.08.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:44
2022-08-27T12:44
2022-08-27T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два жителя Донецка ранены при обстреле Петровского района города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Камвольной ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены два человека