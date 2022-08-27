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Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donetsk-1812502327.html
Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка
Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка
Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:56
2022-08-27T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.
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353
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Центр Донецка после обстрелов ВСУ
Украинские военные в субботу около 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
11:56 27.08.2022 (обновлено: 12:23 27.08.2022)
 
Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка

Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка, повреждены дом и машины

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.
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