https://ria.ru/20220827/donetsk-1812502327.html

Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка

Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка

Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:56

2022-08-27T11:56

2022-08-27T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Донецка после обстрелов ВСУ Украинские военные в субботу около 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости 2022-08-27T11:56 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина