https://ria.ru/20220827/donetsk-1812496395.html

Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией

Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией - РИА Новости, 27.08.2022

Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией

Известный исполнитель из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк, чтобы напомнить соотечественникам о братских отношениях с Россией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:29

2022-08-27T11:29

2022-08-27T11:29

специальная военная операция на украине

киргизия

в мире

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Известный исполнитель из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк, чтобы напомнить соотечественникам о братских отношениях с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Кадыров прибыл в Донецк с гуманитарной миссией - привез подарки детям Донбасса."Я хочу, чтобы наш народ не забывал, что с Россией мы соседи, в первую очередь мы братские республики, мы были в Советском Союзе. Это очень важно, нельзя забывать об этом", - сказал Кадыров РИА Новости.Медер Кадыров, он же L'Zeep - один из самых известных в Киргизии русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000-х и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Киргизии, но и ряде соседних стран.

https://ria.ru/20220827/mina-1812474044.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, в мире