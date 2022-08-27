https://ria.ru/20220827/donetsk-1812496395.html
Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией
Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией - РИА Новости, 27.08.2022
Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией
Известный исполнитель из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк, чтобы напомнить соотечественникам о братских отношениях с Россией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:29
2022-08-27T11:29
2022-08-27T11:29
специальная военная операция на украине
киргизия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Известный исполнитель из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк, чтобы напомнить соотечественникам о братских отношениях с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Кадыров прибыл в Донецк с гуманитарной миссией - привез подарки детям Донбасса."Я хочу, чтобы наш народ не забывал, что с Россией мы соседи, в первую очередь мы братские республики, мы были в Советском Союзе. Это очень важно, нельзя забывать об этом", - сказал Кадыров РИА Новости.Медер Кадыров, он же L'Zeep - один из самых известных в Киргизии русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000-х и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Киргизии, но и ряде соседних стран.
https://ria.ru/20220827/mina-1812474044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киргизия, В мире
Певец из Киргизии приехал в Донецк с гуманитарной миссией
Певец из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк с гуманитарной миссией
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Известный исполнитель из Киргизии Медер Кадыров приехал в Донецк, чтобы напомнить соотечественникам о братских отношениях с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Кадыров прибыл в Донецк с гуманитарной миссией - привез подарки детям Донбасса.
"Я хочу, чтобы наш народ не забывал, что с Россией мы соседи, в первую очередь мы братские республики, мы были в Советском Союзе. Это очень важно, нельзя забывать об этом", - сказал Кадыров РИА Новости.
Медер Кадыров, он же L'Zeep - один из самых известных в Киргизии
русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000-х и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Киргизии, но и ряде соседних стран.