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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в субботу утром выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:26
2022-08-27T05:26
2022-08-27T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812415505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), украина, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, США
05:26 27.08.2022 (обновлено: 05:38 27.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска рано утром в субботу обстреляли Донецк снарядами натовского калибра