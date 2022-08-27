https://ria.ru/20220827/donetsk-1812462850.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в субботу утром выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:26

2022-08-27T05:26

2022-08-27T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809650318_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_80414f8477d8e08730bc3371a31c0eea.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220826/obstrel-1812415505.html

донецк (днр)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, нато, сша