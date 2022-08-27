https://ria.ru/20220827/donbass-1812490393.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила в субботу, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:45

2022-08-27T10:45

2022-08-27T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в субботу, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: артиллерийская установка, два БПЛА, пять единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика