https://ria.ru/20220827/donbass-1812490393.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила в субботу, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:45
2022-08-27T10:45
2022-08-27T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в субботу, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: артиллерийская установка, два БПЛА, пять единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
10:45 27.08.2022 (обновлено: 10:52 27.08.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР: украинские военные потеряли за сутки более 20 человек и два БПЛА