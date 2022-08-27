https://ria.ru/20220827/dokument-1812457515.html
Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ
Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ - РИА Новости, 27.08.2022
Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ
Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции Густаво РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:56
2022-08-27T02:56
2022-08-27T02:58
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции Густаво Злаувинен.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия – провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех ─ Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, оон
02:56 27.08.2022 (обновлено: 02:58 27.08.2022)
Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ
Участники Обзорной конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ
ООН, 27 авг – РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции Густаво Злаувинен.
"Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - сказал Злаувинен.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия – провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.
На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.
Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН
, за исключением трех ─ Израиля
, Индии
и Пакистана
. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.