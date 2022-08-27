https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html

ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3

ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 27.08.2022

ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3

ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:31

2022-08-27T07:31

2022-08-27T07:31

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ООН, 27 авг – РИА Новости. ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу."Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 – в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств. Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие", - сказала Накамицу на брифинге.

https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия