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ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 27.08.2022
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ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3
ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 27.08.2022
ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3
ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:31
2022-08-27T07:31
в мире
сша
россия
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ООН, 27 авг – РИА Новости. ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу."Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 – в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств. Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие", - сказала Накамицу на брифинге.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
07:31 27.08.2022
 
ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3

Замгенсека Накамицу: ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 27 авг – РИА Новости. ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.
"Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 – в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств. Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие", - сказала Накамицу на брифинге.
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:34
Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу
 
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