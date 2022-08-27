Додон рассказал об опасности евроинтеграции
Экс-президент Додон: евроинтеграция может вести к потере Молдавией суверенитета
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Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят процессы, ведущие к потере страной суверенитета.
Политик сделал соответствующее заявление в контексте 31-й годовщины Дня независимости Молдавии, которая отмечается в субботу.
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"Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и государственным интересам. Когда под прикрытием европейской интеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Бывший президент выразил надежду, что политический класс сможет преодолеть кризисную ситуацию и сплотиться ради защиты национальных интересов государства.
"Я не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости и государственности Молдавии. Убеждён, что сейчас как никогда, в День независимости страны, политики-государственники должны консолидироваться вокруг благородной цели - защитить нашу Родину, уберечь национальные ценности и традиции, обеспечить Молдавии процветающее будущее и сохранить её для будущих поколений. Для этого любое действие, любое необходимое решение должно быть поддержано путём мобилизации всех нас в единое патриотическое промолдавское движение", - подчеркнул Додон.
Сам политик находится под домашним арестом. Ранее районный суд Кишинева продлил эту меру пресечения еще на 30 суток. Бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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