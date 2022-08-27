https://ria.ru/20220827/dodon-1812523776.html

Додон рассказал об опасности евроинтеграции

Додон рассказал об опасности евроинтеграции - РИА Новости, 27.08.2022

Додон рассказал об опасности евроинтеграции

Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:54

2022-08-27T13:54

2022-08-27T13:54

в мире

владимир плахотнюк

молдавия

кишинев

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят процессы, ведущие к потере страной суверенитета.Политик сделал соответствующее заявление в контексте 31-й годовщины Дня независимости Молдавии, которая отмечается в субботу."Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и государственным интересам. Когда под прикрытием европейской интеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства", - написал Додон в своем Telegram-канале.Бывший президент выразил надежду, что политический класс сможет преодолеть кризисную ситуацию и сплотиться ради защиты национальных интересов государства.Сам политик находится под домашним арестом. Ранее районный суд Кишинева продлил эту меру пресечения еще на 30 суток. Бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810954845.html

https://ria.ru/20220810/moldaviya-1808502272.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир плахотнюк, молдавия, кишинев, игорь додон