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Додон рассказал об опасности евроинтеграции - РИА Новости, 27.08.2022
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Додон рассказал об опасности евроинтеграции
Додон рассказал об опасности евроинтеграции - РИА Новости, 27.08.2022
Додон рассказал об опасности евроинтеграции
Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:54
2022-08-27T13:54
в мире
владимир плахотнюк
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят процессы, ведущие к потере страной суверенитета.Политик сделал соответствующее заявление в контексте 31-й годовщины Дня независимости Молдавии, которая отмечается в субботу."Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и государственным интересам. Когда под прикрытием европейской интеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства", - написал Додон в своем Telegram-канале.Бывший президент выразил надежду, что политический класс сможет преодолеть кризисную ситуацию и сплотиться ради защиты национальных интересов государства.Сам политик находится под домашним арестом. Ранее районный суд Кишинева продлил эту меру пресечения еще на 30 суток. Бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810954845.html
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в мире, владимир плахотнюк, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Владимир Плахотнюк, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
13:54 27.08.2022
 
Додон рассказал об опасности евроинтеграции

Экс-президент Додон: евроинтеграция может вести к потере Молдавией суверенитета

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, экс-председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят процессы, ведущие к потере страной суверенитета.
Политик сделал соответствующее заявление в контексте 31-й годовщины Дня независимости Молдавии, которая отмечается в субботу.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 12:54
Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии
"Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и государственным интересам. Когда под прикрытием европейской интеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Бывший президент выразил надежду, что политический класс сможет преодолеть кризисную ситуацию и сплотиться ради защиты национальных интересов государства.
"Я не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости и государственности Молдавии. Убеждён, что сейчас как никогда, в День независимости страны, политики-государственники должны консолидироваться вокруг благородной цели - защитить нашу Родину, уберечь национальные ценности и традиции, обеспечить Молдавии процветающее будущее и сохранить её для будущих поколений. Для этого любое действие, любое необходимое решение должно быть поддержано путём мобилизации всех нас в единое патриотическое промолдавское движение", - подчеркнул Додон.
Сам политик находится под домашним арестом. Ранее районный суд Кишинева продлил эту меру пресечения еще на 30 суток. Бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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В миреВладимир ПлахотнюкМолдавияКишиневИгорь Додон
 
 
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