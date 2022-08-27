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Япония сожалеет, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли - РИА Новости, 27.08.2022
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Япония сожалеет, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли
Япония сожалеет, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли - РИА Новости, 27.08.2022
Япония сожалеет, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что "из-за возражений одной страны, России", не был принят итоговый документ... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:47
2022-08-27T11:47
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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что "из-за возражений одной страны, России", не был принят итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума."Находившиеся в Нью-Йорке на состоявшейся там Обзорной конференции по ДНЯО представители МИД доложили мне детали. Из-за протеста одной страны, России, не получилось достичь результата в виде принятия итогового документа", - заявил Кисида в ходе онлайн пресс-конференции в субботу.По его словам, ситуация с военным конфликтом на Украине "расшатывает основы мирового порядка" и неприемлема. "В дополнение к этому то, что из-за возражения только одной страны, России, не был достигнут консенсус, вызывает крайнее сожаление. С другой стороны, то, что консенсуса не было из-за возражений только одной России, является доказательством того, что многие страны разделяют понимание того, что сохранение и укрепление ДНЯО идет на пользу всему мировому сообществу в целом", - сказал Кисида.Вишневецкий ранее отмечал, что совершенно не согласен с тем, что якобы только у одной делегации России были возражения по тексту - они были и у других делегаций, и если бы эти делегации взяли слово, "то эти возражения бы прозвучали".
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в мире, игорь вишневецкий, россия, нью-йорк (город), украина, запорожская аэс
В мире, Игорь Вишневецкий, Россия, Нью-Йорк (город), Украина, Запорожская АЭС
11:47 27.08.2022
 
Япония сожалеет, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли

Премьер Японии Кисида: итоговый документ конференции ДНЯО не приняли из-за позиции России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что "из-за возражений одной страны, России", не был принят итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 07:22В мире
Споры по Украине помешали принятию итогового документа конференции ДНЯО
"Находившиеся в Нью-Йорке на состоявшейся там Обзорной конференции по ДНЯО представители МИД доложили мне детали. Из-за протеста одной страны, России, не получилось достичь результата в виде принятия итогового документа", - заявил Кисида в ходе онлайн пресс-конференции в субботу.
По его словам, ситуация с военным конфликтом на Украине "расшатывает основы мирового порядка" и неприемлема. "В дополнение к этому то, что из-за возражения только одной страны, России, не был достигнут консенсус, вызывает крайнее сожаление. С другой стороны, то, что консенсуса не было из-за возражений только одной России, является доказательством того, что многие страны разделяют понимание того, что сохранение и укрепление ДНЯО идет на пользу всему мировому сообществу в целом", - сказал Кисида.
Вишневецкий ранее отмечал, что совершенно не согласен с тем, что якобы только у одной делегации России были возражения по тексту - они были и у других делегаций, и если бы эти делегации взяли слово, "то эти возражения бы прозвучали".
ООН - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 07:19
Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ
 
В миреИгорь ВишневецкийРоссияНью-Йорк (город)УкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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