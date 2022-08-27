https://ria.ru/20220827/dnyao-1812466866.html

Глава конференции ДНЯО назвал требования Москвы к проекту итогового доклада

Глава конференции ДНЯО назвал требования Москвы к проекту итогового доклада - РИА Новости, 27.08.2022

Глава конференции ДНЯО назвал требования Москвы к проекту итогового доклада

Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:24

2022-08-27T07:24

2022-08-27T07:24

в мире

конференция по дняо в штаб-квартире оон в нью-йорке

договор о нераспространении ядерного оружия

игорь вишневецкий

андрей белоусов

россия

украина

нато

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен.Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован."Они заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России. Я попытался посмотреть, примут ли это другие делегации. Этого не произошло", - сказал Злаувинен.По его словам, претензии России относились к пунктам документа, касающимся ЗАЭС и Будапештского меморандума, - всего пять параграфов.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика".Политизированные заявленияЛживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в свою очередь замглавы российской делегации Андрей Белоусов.По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию, чтобы добиться во что бы то ни стало своих политических установок.Дипломат назвал стремление навязать "неприемлемые политические формулировки" по Украине "чистой воды провокацией" со стороны тех, кто готов пожертвовать многолетними плодами работы обзорной конференции и использовать ее для "сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору".При этом Белоусов добавил, что российская сторона не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу. "Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - отметил он.Что не отразили в итоговом докладеКак указал Белоусов, в проекте итогового документа ДНЯО также не были отражены проблемы развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), развития сотрудничества неядерных стран с ядерными державами, коллективного согласия участников НАТО на применение ядерного оружия."В нем (документе - ред.) могла бы быть отражена, по крайней мере, общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедшие обзорный цикл оказали серьезное влияние на все три опоры Договора. А таких за прошедшие семь лет произошло немало", - сказал дипломат"Все эти актуальные для ДНЯО и международной безопасности проблемы, несмотря на озабоченности значительного числа государств, так и не нашли отражения в проекте доклада", - заключил Белоусов.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812465143.html

https://ria.ru/20220827/oon-1812465804.html

https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html

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в мире, конференция по дняо в штаб-квартире оон в нью-йорке, договор о нераспространении ядерного оружия, игорь вишневецкий, андрей белоусов, россия, украина, нато