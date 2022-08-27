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Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
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Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО
Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО
Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:22
2022-08-27T04:00
в мире
россия
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов.По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию, чтобы добиться во что бы то ни стало своих политических установок.Дипломат назвал стремление навязать "неприемлемые политические формулировки" по Украине "чистой воды провокацией" со стороны тех, кто готов пожертвовать многолетними плодами работы обзорной конференции и использовать ее для "сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору".
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в мире, россия
В мире, Россия
03:22 27.08.2022 (обновлено: 04:00 27.08.2022)
 
Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО

Дипломат Белоусов: лживые заявления по Украине помешали договориться на конференции ДНЯО

© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию, чтобы добиться во что бы то ни стало своих политических установок.
"Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции", - сказал Белоусов.
Дипломат назвал стремление навязать "неприемлемые политические формулировки" по Украине "чистой воды провокацией" со стороны тех, кто готов пожертвовать многолетними плодами работы обзорной конференции и использовать ее для "сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору".
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
03:12
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
 
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