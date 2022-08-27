03:22 27.08.2022 (обновлено: 04:00 27.08.2022)
Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО
Дипломат Белоусов: лживые заявления по Украине помешали договориться на конференции ДНЯО
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
ООН, 27 авг – РИА Новости. Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию, чтобы добиться во что бы то ни стало своих политических установок.
"Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции", - сказал Белоусов.
Дипломат назвал стремление навязать "неприемлемые политические формулировки" по Украине "чистой воды провокацией" со стороны тех, кто готов пожертвовать многолетними плодами работы обзорной конференции и использовать ее для "сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору".