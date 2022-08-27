https://ria.ru/20220827/dnyao-1812458593.html

Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО

Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022

Белоусов рассказал, что помешало достичь консенсуса на конференции ДНЯО

Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T03:22

2022-08-27T03:22

2022-08-27T04:00

в мире

россия

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов.По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию, чтобы добиться во что бы то ни стало своих политических установок.Дипломат назвал стремление навязать "неприемлемые политические формулировки" по Украине "чистой воды провокацией" со стороны тех, кто готов пожертвовать многолетними плодами работы обзорной конференции и использовать ее для "сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору".

https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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