https://ria.ru/20220827/dnyao-1812457280.html
Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО
Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО
Консенсуса по проекту итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, призывы РФ модифицировать ряд пунктов документа... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:46
2022-08-27T02:46
2022-08-27T03:07
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Консенсуса по проекту итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, призывы РФ модифицировать ряд пунктов документа не были услышаны, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, РФ сделала последнюю попытку и предложила модифицировать эти пункты, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций."Таких пунктов всего пять. Причем речь идет не о том, чтобы их удалить, а о том, чтобы модифицировать. К сожалению, желание нашей делегации поработать не нашло отклика", - указал он."Поэтому мы совершенно не согласны с тем, что только у одной делегации есть возражения к тексту. Они есть и у других делегаций. Наша делегация готова конструктивно работать. Если есть такое желание, мы готовы здесь сидеть еще и еще и постараться прийти к общему знаменателю", - отметил он."А если такого желания нет, то надо просто констатировать, что консенсуса нет и что делегации не могут принять тот проект, который был представлен. То есть консенсуса по этому документу, к сожалению, нет", - заключил Вишневецкий.
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РИА Новости
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в мире, россия
02:46 27.08.2022 (обновлено: 03:07 27.08.2022)
Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО
Российский дипломат Вишневецкий: консенсуса по итоговому документу конференции ДНЯО нет
ООН, 27 авг – РИА Новости. Консенсуса по проекту итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, призывы РФ модифицировать ряд пунктов документа не были услышаны, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Важно обеспечение баланса в учете позиций государств. Этого, к сожалению, как мы видим, не получается. В этом зале есть много делегаций, у которых есть возражения по тексту. Если бы они взяли слово, то эти возражения бы прозвучали. У нашей делегации есть только самые ключевые возражения по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер", - сказал Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.
По его словам, РФ
сделала последнюю попытку и предложила модифицировать эти пункты, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций.
"Таких пунктов всего пять. Причем речь идет не о том, чтобы их удалить, а о том, чтобы модифицировать. К сожалению, желание нашей делегации поработать не нашло отклика", - указал он.
"Поэтому мы совершенно не согласны с тем, что только у одной делегации есть возражения к тексту. Они есть и у других делегаций. Наша делегация готова конструктивно работать. Если есть такое желание, мы готовы здесь сидеть еще и еще и постараться прийти к общему знаменателю", - отметил он.
"А если такого желания нет, то надо просто констатировать, что консенсуса нет и что делегации не могут принять тот проект, который был представлен. То есть консенсуса по этому документу, к сожалению, нет", - заключил Вишневецкий.