https://ria.ru/20220827/dnyao-1812457280.html

Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО

Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022

Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО

Консенсуса по проекту итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, призывы РФ модифицировать ряд пунктов документа... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T02:46

2022-08-27T02:46

2022-08-27T03:07

в мире

россия

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Консенсуса по проекту итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет, призывы РФ модифицировать ряд пунктов документа не были услышаны, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, РФ сделала последнюю попытку и предложила модифицировать эти пункты, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций."Таких пунктов всего пять. Причем речь идет не о том, чтобы их удалить, а о том, чтобы модифицировать. К сожалению, желание нашей делегации поработать не нашло отклика", - указал он."Поэтому мы совершенно не согласны с тем, что только у одной делегации есть возражения к тексту. Они есть и у других делегаций. Наша делегация готова конструктивно работать. Если есть такое желание, мы готовы здесь сидеть еще и еще и постараться прийти к общему знаменателю", - отметил он."А если такого желания нет, то надо просто констатировать, что консенсуса нет и что делегации не могут принять тот проект, который был представлен. То есть консенсуса по этому документу, к сожалению, нет", - заключил Вишневецкий.

https://ria.ru/20220823/dnyao-1811699417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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