https://ria.ru/20220827/dnr-1812555636.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:59

2022-08-27T15:59

2022-08-27T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра... 14.25 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 14.30 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки, а в 14.50 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, украина, донецк (днр)