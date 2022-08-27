https://ria.ru/20220827/dnr-1812555636.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:59
2022-08-27T15:59
2022-08-27T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра... 14.25 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 14.30 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки, а в 14.50 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк (ДНР)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии