Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/dnr-1812555636.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:59
2022-08-27T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра... 14.25 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 14.30 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки, а в 14.50 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк (ДНР)
15:59 27.08.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике из артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра... 14.25 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 14.30 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки, а в 14.50 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала