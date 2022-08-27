10:51 27.08.2022 (обновлено: 15:43 27.08.2022)
Омбудсмен ДНР подтвердила гибель американца во время боев
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о гибели американского наемника Джошуа в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова подтвердила информацию о гибели в ходе боевых действий американского гражданина, отправившегося участвовать в боевых действиях на стороне Украины, о случившемся проинформированы официальные представители США и правозащитные организации.
Ранее о гибели в ходе боевых действий гражданина США сообщило издание Newsweek. По данным журнала, в госдепартаменте эту информацию подтвердили, но подробностей уточнять не стали.
Омбудсмен ДНР отметила, что "граждане ряда западных стран продолжают прибывать на Украину с целью участия в войне против мирного населения Донбасса". "Так, 23 августа в ходе боевых действий в районе населенного пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя", - говорится в заявлении Морозовой.
Указывается, что при убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса Алана Джошуа, 1998 года рождения. "Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения", - заявила омбудсмен.
Она добавила, что проинформировала о случившемся представителей международных правозащитных организаций - в частности, главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер.
Минобороны России 20 августа сообщило, что авиация РФ высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области. Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".