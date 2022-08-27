https://ria.ru/20220827/dnr-1812491007.html

Омбудсмен ДНР подтвердила гибель американца во время боев

Омбудсмен ДНР подтвердила гибель американца во время боев - РИА Новости, 27.08.2022

Омбудсмен ДНР подтвердила гибель американца во время боев

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова подтвердила информацию о гибели в ходе боевых действий американского гражданина, отправившегося участвовать в боевых действиях на... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:51

2022-08-27T10:51

2022-08-27T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

украина

сша

россия

оон

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова подтвердила информацию о гибели в ходе боевых действий американского гражданина, отправившегося участвовать в боевых действиях на стороне Украины, о случившемся проинформированы официальные представители США и правозащитные организации.Ранее о гибели в ходе боевых действий гражданина США сообщило издание Newsweek. По данным журнала, в госдепартаменте эту информацию подтвердили, но подробностей уточнять не стали.Омбудсмен ДНР отметила, что "граждане ряда западных стран продолжают прибывать на Украину с целью участия в войне против мирного населения Донбасса". "Так, 23 августа в ходе боевых действий в районе населенного пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя", - говорится в заявлении Морозовой.Указывается, что при убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса Алана Джошуа, 1998 года рождения. "Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения", - заявила омбудсмен.Она добавила, что проинформировала о случившемся представителей международных правозащитных организаций - в частности, главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер.Минобороны России 20 августа сообщило, что авиация РФ высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области. Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/obstrel-1812480494.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, игорь конашенков, украина, сша, россия, оон, днр