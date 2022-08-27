https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:15

2022-08-27T09:15

2022-08-27T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

горловка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецк (днр), горловка