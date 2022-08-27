https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:15
2022-08-27T09:15
2022-08-27T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_8416c8795038a48d2e0c55c6a479c6b3.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_db4a735f3b2cd5918717b8a61177864c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Горловка
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов