https://ria.ru/20220827/dnr-1812476291.html

В ДНР за сутки восемь человек пострадали при обстрелах

В ДНР за сутки восемь человек пострадали при обстрелах - РИА Новости, 27.08.2022

В ДНР за сутки восемь человек пострадали при обстрелах

По меньшей мере восемь человек пострадали за сутки на территории ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:56

2022-08-27T08:56

2022-08-27T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

киев

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек пострадали за сутки на территории ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 26 августа до 8.00 27 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики восемь мирных жителей получили ранения, из них двое подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, киев, оон