https://ria.ru/20220827/diplomatiya-1812490496.html

Лавров призвал активизировать дипломатию

Лавров призвал активизировать дипломатию - РИА Новости, 27.08.2022

Лавров призвал активизировать дипломатию

Диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать, особенно сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:46

2022-08-27T10:46

2022-08-27T10:46

россия

казань

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать, особенно сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права", — говорится в видеообращении Лаврова к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам Лаврова, роль дипломатии сегодня должна только возрастать."Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден: ее роль объективно должна возрастать", — отметил глава МИД РФ.

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, в мире, сергей лавров