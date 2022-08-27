https://ria.ru/20220827/diplomatiya-1812490496.html
Лавров призвал активизировать дипломатию
Лавров призвал активизировать дипломатию - РИА Новости, 27.08.2022
Лавров призвал активизировать дипломатию
Диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать, особенно сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:46
2022-08-27T10:46
2022-08-27T10:46
россия
казань
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать, особенно сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права", — говорится в видеообращении Лаврова к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам Лаврова, роль дипломатии сегодня должна только возрастать."Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден: ее роль объективно должна возрастать", — отметил глава МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, в мире, сергей лавров
Россия, Казань, В мире, Сергей Лавров
Лавров призвал активизировать дипломатию
Глава МИД Лавров: дипломатию сегодня надо активизировать, а не сворачивать