https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html

В Запорожской области два ребенка погибли при обстреле ракетами HIMARS

В Запорожской области два ребенка погибли при обстреле ракетами HIMARS - РИА Новости, 27.08.2022

В Запорожской области два ребенка погибли при обстреле ракетами HIMARS

Девочка возрастом один год и восемь месяцев и мальчик девяти лет оказались в числе пяти погибших в результате обстрела украинскими войсками с помощью РСЗО... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:56

2022-08-27T10:56

2022-08-27T12:37

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Девочка возрастом один год и восемь месяцев и мальчик девяти лет оказались в числе пяти погибших в результате обстрела украинскими войсками с помощью РСЗО HIMARS в пятницу поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что число жертв ракетного удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево возросло до пяти."Куйбышево — небольшой поселок городского типа. По нему был нанесен массированный удар РСЗО HIMARS. Шесть прилетов было — то есть они целый пакет отправили по этому поселку. В переводе на деньги этот пакет стоит 900 тысяч долларов. Была разрушена пятиэтажка. Пятый этаж был снесен полностью, четвертый — частично. Сейчас уж известно о пяти погибших, из них двое — дети. Маленькая девочка Анастасия, ей годик и восемь месяцев, и девятилетний мальчик. Ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял, отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220826/bolnitsa-1812434413.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений балицкий, запорожская область, херсонская область , херсон, в мире