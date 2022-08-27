10:56 27.08.2022 (обновлено: 12:37 27.08.2022)
В Запорожской области два ребенка погибли при обстреле ракетами HIMARS
В Запорожской области два малолетних ребенка погибли при обстреле ракетами HIMARS
© РИА НовостиПоследствия обстрела поселка Куйбышево в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела поселка Куйбышево в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Девочка возрастом один год и восемь месяцев и мальчик девяти лет оказались в числе пяти погибших в результате обстрела украинскими войсками с помощью РСЗО HIMARS в пятницу поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что число жертв ракетного удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево возросло до пяти.
"Куйбышево — небольшой поселок городского типа. По нему был нанесен массированный удар РСЗО HIMARS. Шесть прилетов было — то есть они целый пакет отправили по этому поселку. В переводе на деньги этот пакет стоит 900 тысяч долларов. Была разрушена пятиэтажка. Пятый этаж был снесен полностью, четвертый — частично. Сейчас уж известно о пяти погибших, из них двое — дети. Маленькая девочка Анастасия, ей годик и восемь месяцев, и девятилетний мальчик. Ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял, отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.