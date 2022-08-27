https://ria.ru/20220827/britaniya-1812454741.html

Британка приняла у себя украинцев и горько об этом пожалела

Британка приняла у себя украинцев и горько об этом пожалела - РИА Новости, 27.08.2022

Британка приняла у себя украинцев и горько об этом пожалела

Жительница Британии рассказала таблоиду The Daily Mail о своем опыте по приему семьи беженцев с Украины, назвав свое решение "катастрофой". РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:30

2022-08-27T01:30

2022-08-27T01:30

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Жительница Британии рассказала таблоиду The Daily Mail о своем опыте по приему семьи беженцев с Украины, назвав свое решение "катастрофой".Мать-одиночка Клара Магуайр из города Пул, потерявшая незадолго до пандемии COVID-19 мужа, приютила у себя украинку и ее дочь. По словам 54-летней британки, гостья-украинка зарабатывала около 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, еще столько же она получала в виде детских пособий. При этом Магуайр вынуждена была освободить для них две спальни, "возить их повсюду", в том числе по врачам, а также ездить с ними в польский супермаркет, поскольку украинки "не ели британскую еду". Кроме того, гости отказывались выгуливать с ними собак, вместе принимать пищу и "даже пить воду или кофе"."Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности… Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными… Это было ужасно", — добавила Магуайр. При этом, по словам женщины, ей до сих пор не выплатили грант в размере 350 фунтов стерлингов (24,7 тысячи рублей), который выдавался каждой принимающей семье.Магуайр заявила, что после всего пережитого чувствует себя "недооцененной и полностью использованной", пообещав "никогда больше" не участвовать в схеме по приему беженцев. Она назвала свой опыт "катастрофой". "Мы никогда не чувствовали себя так некомфортно в наших собственных домах, как с ними", - пожаловалась женщина.Как отмечает Daily Mail, случай Магуайр является одним из растущего числа ситуаций, когда британцы выходят из программы для беженцев из-за разрыва отношений со своими гостями.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html

https://ria.ru/20220825/bezhentsy-1811990249.html

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