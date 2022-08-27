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ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы

ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы - РИА Новости, 27.08.2022

ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы

Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:17

2022-08-27T12:17

2022-08-27T12:17

специальная военная операция на украине

общество

херсонская область

единая россия

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии."Волонтеры привезли физраствор, глюкозу и другие лекарства для бесперебойной работы медиков в больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки", - говорится в сообщении.По данным замруководителя фракции партии в Госдуме, координатора гуманитарной миссии Единой России по Херсонской области Игоря Кастюкевича, в регионе не хватало простой фармации."Серьезными препаратами более или менее медучреждения укомплектованы, а самой простой фармации - не хватает. Груз помог собрать коллега, депутат Госдумы Александр Петров. Также нам помогли военнослужащие Росгвардии, которые выделили несколько машин для сопровождения", - сказал Кастюкевич.

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, херсонская область , единая россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)