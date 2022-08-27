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ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы - РИА Новости, 27.08.2022
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы
Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:17
2022-08-27T12:17
2022-08-27T12:17
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
единая россия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии."Волонтеры привезли физраствор, глюкозу и другие лекарства для бесперебойной работы медиков в больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки", - говорится в сообщении.По данным замруководителя фракции партии в Госдуме, координатора гуманитарной миссии Единой России по Херсонской области Игоря Кастюкевича, в регионе не хватало простой фармации."Серьезными препаратами более или менее медучреждения укомплектованы, а самой простой фармации - не хватает. Груз помог собрать коллега, депутат Госдумы Александр Петров. Также нам помогли военнослужащие Росгвардии, которые выделили несколько машин для сопровождения", - сказал Кастюкевич.
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , единая россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы
"Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы