Рейтинг@Mail.ru
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/bolnitsy-1812505227.html
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы - РИА Новости, 27.08.2022
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы
Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:17
2022-08-27T12:17
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
единая россия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии."Волонтеры привезли физраствор, глюкозу и другие лекарства для бесперебойной работы медиков в больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки", - говорится в сообщении.По данным замруководителя фракции партии в Госдуме, координатора гуманитарной миссии Единой России по Херсонской области Игоря Кастюкевича, в регионе не хватало простой фармации."Серьезными препаратами более или менее медучреждения укомплектованы, а самой простой фармации - не хватает. Груз помог собрать коллега, депутат Госдумы Александр Петров. Также нам помогли военнослужащие Росгвардии, которые выделили несколько машин для сопровождения", - сказал Кастюкевич.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, херсонская область , единая россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:17 27.08.2022
 
ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы

"Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в херсонские больницы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале партии.
"Волонтеры привезли физраствор, глюкозу и другие лекарства для бесперебойной работы медиков в больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки", - говорится в сообщении.
По данным замруководителя фракции партии в Госдуме, координатора гуманитарной миссии Единой России по Херсонской области Игоря Кастюкевича, в регионе не хватало простой фармации.
"Серьезными препаратами более или менее медучреждения укомплектованы, а самой простой фармации - не хватает. Груз помог собрать коллега, депутат Госдумы Александр Петров. Также нам помогли военнослужащие Росгвардии, которые выделили несколько машин для сопровождения", - сказал Кастюкевич.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоХерсонская областьЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала