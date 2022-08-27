https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html
Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"
Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022" - РИА Новости, 27.08.2022
Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"
Церемония закрытия конкурса транспортировки боеприпасов "Специальный рывок" прошла в подмосковном Сергиевом Посаде, первое место досталось команде РФ, сообщили... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:24
2022-08-27T05:24
2022-08-27T05:25
россия
вьетнам
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса транспортировки боеприпасов "Специальный рывок" прошла в подмосковном Сергиевом Посаде, первое место досталось команде РФ, сообщили журналистам в Минобороны России."Для награждения на пьедестал вышли команды Вьетнама (третье место с итоговым временем 2 часа 42 минуты 39 секунд), Белоруссии (второе место с итоговым временем 2 часа 19 минут 17 секунд) и России (первое место с рекордным результатом 1 час 37 минут 14 секунд).", - говорится в сообщении.Победителей и участников поздравил начальник 12-го Главного управления (ядерно-оружейного) генерал-лейтенант Игоря Колесников. Он также поблагодарил организаторов и судей.
https://ria.ru/20220827/desantniki-1812462363.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, белоруссия, безопасность
Россия, Вьетнам, Белоруссия, Безопасность
05:24 27.08.2022 (обновлено: 05:25 27.08.2022)
Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"
Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "Специальный рывок"