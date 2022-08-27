https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html

Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"

Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022" - РИА Новости, 27.08.2022

Россия победила в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"

Церемония закрытия конкурса транспортировки боеприпасов "Специальный рывок" прошла в подмосковном Сергиевом Посаде, первое место досталось команде РФ, сообщили... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:24

2022-08-27T05:24

2022-08-27T05:25

россия

вьетнам

белоруссия

безопасность

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса транспортировки боеприпасов "Специальный рывок" прошла в подмосковном Сергиевом Посаде, первое место досталось команде РФ, сообщили журналистам в Минобороны России."Для награждения на пьедестал вышли команды Вьетнама (третье место с итоговым временем 2 часа 42 минуты 39 секунд), Белоруссии (второе место с итоговым временем 2 часа 19 минут 17 секунд) и России (первое место с рекордным результатом 1 час 37 минут 14 секунд).", - говорится в сообщении.Победителей и участников поздравил начальник 12-го Главного управления (ядерно-оружейного) генерал-лейтенант Игоря Колесников. Он также поблагодарил организаторов и судей.

https://ria.ru/20220827/desantniki-1812462363.html

россия

вьетнам

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вьетнам, белоруссия, безопасность