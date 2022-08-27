23:25 27.08.2022 (обновлено: 23:27 27.08.2022)
Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке БМП в Швеции
Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке БМП CV90 в Швеции
Братислава, Словакия. Архивное фото
ПРАГА, 27 авг - РИА Новости. Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке в Швеции гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило в субботу Чешское ТВ.
"Чехия и Словакия договорились о совместных действиях при закупке шведских гусеничных БМП CV90, соглашение об этом подписали во время авиашоу SIAF 2022 на словацкой авиабазе Кухиня (на западе страны) главы минобороны обеих стран Яна Чернохова и Ярослав Надь", - говорится в сообщении.
"Это наилучший для обеих стран способ, причем не только с точки зрения бонуса в виде более выгодных цен, но также исходя из того обстоятельства, что в одном регионе этой техники будет сосредоточено больше. Мы можем объединить наши усилия, наши оборонные предприятия могут совместно производить запасные части и вести ремонт", - сказала при подписании Чернохова.
В свою очередь, глава минобороны Словакии отметил уникальность данного проекта.
"Это уникальный с точки зрения своей масштабности проект, как для нас, так и для Чехии. Военнослужащие получат одинаковую технику. Кроме того, этот проект будет способствовать усилению нашей оборонной промышленности. Совместной покупкой мы, естественно, снизим и общую стоимость техники", - сказал Надь.
Чехия и Словакия ранее взяли на себя обязательство создать к 2026 году по одной бригаде тяжелой механизированной техники с современными танками и БМП. Как ранее отметили в минобороны Чехии, закупка БМП в Швеции станет важным шагом в данном направлении.