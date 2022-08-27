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Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке БМП в Швеции

Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке БМП в Швеции - РИА Новости, 27.08.2022

Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке БМП в Швеции

Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке в Швеции гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило в субботу Чешское ТВ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T23:25

2022-08-27T23:25

2022-08-27T23:27

министерство обороны чехии

чехия

словакия

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в мире

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ПРАГА, 27 авг - РИА Новости. Минобороны Чехии и Словакии договорились о совместной закупке в Швеции гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило в субботу Чешское ТВ."Это наилучший для обеих стран способ, причем не только с точки зрения бонуса в виде более выгодных цен, но также исходя из того обстоятельства, что в одном регионе этой техники будет сосредоточено больше. Мы можем объединить наши усилия, наши оборонные предприятия могут совместно производить запасные части и вести ремонт", - сказала при подписании Чернохова.В свою очередь, глава минобороны Словакии отметил уникальность данного проекта."Это уникальный с точки зрения своей масштабности проект, как для нас, так и для Чехии. Военнослужащие получат одинаковую технику. Кроме того, этот проект будет способствовать усилению нашей оборонной промышленности. Совместной покупкой мы, естественно, снизим и общую стоимость техники", - сказал Надь.Чехия и Словакия ранее взяли на себя обязательство создать к 2026 году по одной бригаде тяжелой механизированной техники с современными танками и БМП. Как ранее отметили в минобороны Чехии, закупка БМП в Швеции станет важным шагом в данном направлении.

https://ria.ru/20220827/slovakiya-1812640074.html

чехия

словакия

швеция

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министерство обороны чехии, чехия, словакия, швеция, в мире