https://ria.ru/20220827/bkl-1812478819.html

Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено

Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено - РИА Новости, 27.08.2022

Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено

Столичные службы завершили благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:07

2022-08-27T09:07

2022-08-27T09:07

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные службы завершили благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Каширская". С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их удобными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создали комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и привели в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что работы по улучшению пешеходной доступности прошли в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.Заммэра добавил, что в рамках благоустройства привели в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское" и на прилегающей к нему парковке заменили асфальтобетонное покрытие."Полностью обновили уличное освещение около станции БКЛ "Каширская" – всего поставили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", - рассказал Бирюков.Сообщается, на благоустроенных территориях появились лавочки, урны, вазоны с цветами, разбили почти 16 тысяч квадратных метров газонов. Бирюков сообщил, что осенью планируется высадить порядка 2,8 тысячи кустарников.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/stantsiya-1812268536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков