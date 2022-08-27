https://ria.ru/20220827/bkl-1812478819.html
Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено
Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено - РИА Новости, 27.08.2022
Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено
Столичные службы завершили благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:07
2022-08-27T09:07
2022-08-27T09:07
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные службы завершили благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Каширская". С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их удобными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создали комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и привели в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что работы по улучшению пешеходной доступности прошли в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.Заммэра добавил, что в рамках благоустройства привели в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское" и на прилегающей к нему парковке заменили асфальтобетонное покрытие."Полностью обновили уличное освещение около станции БКЛ "Каширская" – всего поставили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", - рассказал Бирюков.Сообщается, на благоустроенных территориях появились лавочки, урны, вазоны с цветами, разбили почти 16 тысяч квадратных метров газонов. Бирюков сообщил, что осенью планируется высадить порядка 2,8 тысячи кустарников.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/stantsiya-1812268536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено
Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская" завершено
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные службы завершили благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Каширская". С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их удобными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создали комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ "Каширская" до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы – музея-заповедника "Коломенское", и привели в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе", - заявил Бирюков
.
В комплексе городского хозяйства отметили, что работы по улучшению пешеходной доступности прошли в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.
Заммэра добавил, что в рамках благоустройства привели в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское" и на прилегающей к нему парковке заменили асфальтобетонное покрытие.
"Полностью обновили уличное освещение около станции БКЛ "Каширская" – всего поставили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", - рассказал Бирюков.
Сообщается, на благоустроенных территориях появились лавочки, урны, вазоны с цветами, разбили почти 16 тысяч квадратных метров газонов. Бирюков сообщил, что осенью планируется высадить порядка 2,8 тысячи кустарников.