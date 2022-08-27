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Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи - РИА Новости, 27.08.2022
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Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи
Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи - РИА Новости, 27.08.2022
Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи
Сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала. Вне зависимости от того, что послужит... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T01:16
2022-08-27T01:16
экономика
сша
великобритания
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала. Вне зависимости от того, что послужит непосредственной причиной обрушения - действия Федрезерва, банкротство девелоперов в Китае или любой другой “черный лебедь” из сферы геополитики, уносить ноги с биржи стоит уже сейчас, рассказывает агентству “Прайм” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.Он напомнил знаменитое высказывание основателя JP Morgan Chase Джона Пьерпонта Моргана: “Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу здесь делать нечего”. Сейчас граждане многих стран массово вкладываются в фондовый рынок, не имея соответствующей квалификации. “Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть”, - указал инвестор.По мнению инвестора, это ничем хорошим не закончится. Уже сейчас инфляция в США, Великобритании, Германии бьет рекорды, а центробанки, пытаясь ее победить, повышают ставки, что приводит к стагнации. На приближение краха также указывает резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей, рост инфляционных ожиданий, о чем свидетельствуют статданные. Все больше акций падает, все меньше растет, а мировые финансовые организации наперебой пророчат рецессию уже в текущем году.
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экономика, сша, великобритания, германия
Экономика, США, Великобритания, Германия
01:16 27.08.2022
 
Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи

Инвестор Сидоров предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала. Вне зависимости от того, что послужит непосредственной причиной обрушения - действия Федрезерва, банкротство девелоперов в Китае или любой другой “черный лебедь” из сферы геополитики, уносить ноги с биржи стоит уже сейчас, рассказывает агентству “Прайм” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
Он напомнил знаменитое высказывание основателя JP Morgan Chase Джона Пьерпонта Моргана: “Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу здесь делать нечего”. Сейчас граждане многих стран массово вкладываются в фондовый рынок, не имея соответствующей квалификации. “Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть”, - указал инвестор.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 05:17
В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах
По мнению инвестора, это ничем хорошим не закончится. Уже сейчас инфляция в США, Великобритании, Германии бьет рекорды, а центробанки, пытаясь ее победить, повышают ставки, что приводит к стагнации. На приближение краха также указывает резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей, рост инфляционных ожиданий, о чем свидетельствуют статданные. Все больше акций падает, все меньше растет, а мировые финансовые организации наперебой пророчат рецессию уже в текущем году.
 
ЭкономикаСШАВеликобританияГермания
 
 
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