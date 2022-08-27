https://ria.ru/20220827/birzha-1812451185.html

Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи

Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи - РИА Новости, 27.08.2022

Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи

Сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала. Вне зависимости от того, что послужит... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:16

2022-08-27T01:16

2022-08-27T01:16

экономика

сша

великобритания

германия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сложившаяся на фондовых площадках ситуация свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала. Вне зависимости от того, что послужит непосредственной причиной обрушения - действия Федрезерва, банкротство девелоперов в Китае или любой другой “черный лебедь” из сферы геополитики, уносить ноги с биржи стоит уже сейчас, рассказывает агентству “Прайм” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.Он напомнил знаменитое высказывание основателя JP Morgan Chase Джона Пьерпонта Моргана: “Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу здесь делать нечего”. Сейчас граждане многих стран массово вкладываются в фондовый рынок, не имея соответствующей квалификации. “Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть”, - указал инвестор.По мнению инвестора, это ничем хорошим не закончится. Уже сейчас инфляция в США, Великобритании, Германии бьет рекорды, а центробанки, пытаясь ее победить, повышают ставки, что приводит к стагнации. На приближение краха также указывает резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей, рост инфляционных ожиданий, о чем свидетельствуют статданные. Все больше акций падает, все меньше растет, а мировые финансовые организации наперебой пророчат рецессию уже в текущем году.

https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html

сша

великобритания

германия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, великобритания, германия