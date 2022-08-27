https://ria.ru/20220827/biatlon-1812574748.html

Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"

Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022

Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"

Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T17:38

2022-08-27T17:38

2022-08-27T19:16

безопасность

китай

узбекистан

белоруссия

патриот

т-72 "урал"

форум "армия-2022"

т-72б3

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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент РИА Новости.Российские экипажи преодолели дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В финальном заезде танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.В финальной гонке участвовали также экипажи из Белоруссии, Китая и Узбекистана.Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. Они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.

https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html

китай

узбекистан

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, китай, узбекистан, белоруссия, патриот, т-72 "урал", форум "армия-2022", т-72б3