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Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022
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Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"
Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022
Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"
Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T17:38
2022-08-27T19:16
безопасность
китай
узбекистан
белоруссия
патриот
т-72 "урал"
форум "армия-2022"
т-72б3
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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент РИА Новости.Российские экипажи преодолели дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В финальном заезде танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.В финальной гонке участвовали также экипажи из Белоруссии, Китая и Узбекистана.Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. Они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.
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китай
узбекистан
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безопасность, китай, узбекистан, белоруссия, патриот, т-72 "урал", форум "армия-2022", т-72б3
Безопасность, Китай, Узбекистан, Белоруссия, Патриот, Т-72 "Урал", Форум "Армия-2022", Т-72Б3
17:38 27.08.2022 (обновлено: 19:16 27.08.2022)
 
Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"

Российские танкисты победили в "Танковом биатлоне" на Армейских международных играх

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России в финальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России в финальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России в финальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022"
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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российские экипажи преодолели дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В финальном заезде танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.
В финальной гонке участвовали также экипажи из Белоруссии, Китая и Узбекистана.
Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. Они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.
Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.
Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.
Армейские международные игры - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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