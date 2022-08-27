17:38 27.08.2022 (обновлено: 19:16 27.08.2022)
Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона"
Российские танкисты победили в "Танковом биатлоне" на Армейских международных играх
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России в финальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России в финальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022"
АЛАБИНО (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Российская команда победила в финальном заезде конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российские экипажи преодолели дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В финальном заезде танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.
В финальной гонке участвовали также экипажи из Белоруссии, Китая и Узбекистана.
Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. Они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.
Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.