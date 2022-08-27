https://ria.ru/20220827/biatlon-1812481146.html
Финал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Финал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2022
Финал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:00
2022-08-27T15:00
2022-08-27T16:12
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812509778_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_61c29eb7cf07275c5629aa27224a5ab7.jpg
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812509778_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_ca248f26755fa9d51e6c5c1767be6cff.jpg
LIVE: Финал "Танкового биатлона" 2022
LIVE: Финал "Танкового биатлона" 2022
2022-08-27T15:00
true
PT122M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Финал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.
2022-08-27T15:00
true
PT122M57S
15:00 27.08.2022 (обновлено: 16:12 27.08.2022)
Финал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.