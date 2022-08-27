https://ria.ru/20220827/bespilotnik-1812513730.html

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники - РИА Новости, 27.08.2022

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, говорится в заявлении британского министерства обороны. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:37

2022-08-27T12:37

2022-08-27T12:58

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, говорится в заявлении британского министерства обороны."Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии", - говорится в заявлении оборонного ведомства страны.Отмечается, что в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности."Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, великобритания