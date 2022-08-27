https://ria.ru/20220827/bespilotnik-1812513730.html
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники - РИА Новости, 27.08.2022
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, говорится в заявлении британского министерства обороны. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:37
2022-08-27T12:37
2022-08-27T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, говорится в заявлении британского министерства обороны."Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии", - говорится в заявлении оборонного ведомства страны.Отмечается, что в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности."Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
12:37 27.08.2022 (обновлено: 12:58 27.08.2022)
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии