https://ria.ru/20220827/bayden-1812611810.html

Байден, помогая Украине, думает о своей выгоде, считает эксперт

Байден, помогая Украине, думает о своей выгоде, считает эксперт - РИА Новости, 27.08.2022

Байден, помогая Украине, думает о своей выгоде, считает эксперт

Администрация Джозефа Байдена, оказывая масштабную военную помощь Украине, думает прежде всего о своей выгоде, нежели об украинском народе, и на это у Белого... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:18

2022-08-27T20:18

2022-08-27T20:18

дональд трамп

джо байден

элизабет уоррен

украина

киев

сша

raytheon

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799363169_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_14b21efde8bfff179e4c8180ce63b9ac.jpg

БАКУ, 27 авг – РИА Новости. Администрация Джозефа Байдена, оказывая масштабную военную помощь Украине, думает прежде всего о своей выгоде, нежели об украинском народе, и на это у Белого дома есть свои мотивы, заявил РИА Новости ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов."Анализируя решение администрации Джозефа Байдена выделить новый пакет помощи Украине, не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитические мотивы. Как известно, эта инициатива предполагает не направление Киеву вооружений из уже существующих запасов, а заказы на его изготовление для американской оборонной промышленности. Демпартия США вполне может попытаться использовать этот аргумент накануне осенних промежуточных выборов в Конгресс, парировав обвинения той части критиков, которые называли заметные объемы помощи Украине слишком масштабными на фоне экономического кризиса, затронувшего и саму Америку. Теперь сторонники правящей партии могут отмечать, что помощь Киеву означает и новые рабочие места для американских граждан", - сказал собеседник агентства.По его словам, предприятия ряда корпораций, которые могут выиграть за счет таких заказов, расположены в штатах, где позиции демократов и так прочны."Например, контракт на поставки зенитных ракетных систем NASAMS в рамках Инициативы содействия безопасности Украины был заключен с корпорацией Raytheon Technologies со штаб-квартирой в штате Массачусетс. Кстати, ранее сообщалось, что только за период с начала до 25 марта 2022 года цена акций этой компании на фоне обострения ситуации вокруг Украины и ожидания дальнейшего увеличения оборонных расходов выросли в цене примерно на 20%. Массачусетс – штат с прочными позициями демократов на федеральных выборах. В 2020 году Джозеф Байден победил здесь Дональда Трампа – 65,6% против 32,1% голосов. Оба сенатора от штата, как впрочем и большинство членов Палаты представителей Конгресса США от этой территории, представляют Демпартию, одна из них – соперница Байдена на праймериз 2020 года Элизабет Уоррен", - отметил Нейжмаков.Эксперт подчеркнул, что действующий губернатор штата Чарльз Бейкер – республиканец, но вот наибольшие шансы сменить его на этом посту, судя по рейтингам, как раз у демократки Моры Хили, генпрокурора штата."Тем не менее позитивная повестка нужна и для территорий, где позиции Демпартии прочны, к тому же в промышленных районах того же Массачусетса поддержка республиканцев была более заметной. В целом же, вполне возможно, что тема уже обсуждаемых или потенциальных заказов для американского ВПК в рамках поддержки Украины вполне может стать одной из составляющих повестки Демпартии и для колеблющихся штатов, включая ряд индустриальных территорий "ржавого пояса", за поддержку которых традиционно боролся Дональд Трамп и его последователи в Республиканской партии", - сказал он.Нейжмаков также отметил, что критиков внутри США, заявлявших о недостаточных объемах поддержки, оказываемой Киеву, а также власти самой Украины данный пакет помощи вряд ли удовлетворит до конца."Во-первых, это, все же, помощь с отложенным эффектом, раз предполагает, что соответствующая продукция еще только должна быть изготовлена. Недаром координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что части поставок из этого пакета Киеву придется дожидаться дольше, а замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль напоминал, что эти поставки не призваны "повлиять на сегодняшнюю борьбу". Во-вторых, этот пакет помощи пока не предполагает поставок Киеву, например, истребителей или некоторых видов армейских тактических ракетных комплексов, способных поражать цели на дальних расстояниях, о необходимости которых заявляли представители Украины", - подчеркнул эксперт.По словам аналитика, с внешнеполитической точки зрения – это, среди прочего, еще один шаг в рамках давления Вашингтона на Москву."США снова напоминают, что могут влиять на ход конфликта, при этом пока не задействуют все имеющиеся у них возможности в рамках оказания военно-технической помощи Киеву. То есть, американская сторона оставляет за собой пространство для маневра. Также подобная помощь Киеву на более отдаленную перспективу может стать еще одним обоснованием для укрепления военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Украинских военных ведь нужно будет обучать обращению с этими видами вооружений и вполне ожидаемо, что США и их союзники будут настроены проводить такое обучение, в том числе, недалеко от зоны конфликта", - подытожил Нейжмаков.

https://ria.ru/20220827/bayden-1812560971.html

https://ria.ru/20220824/bobert-1811956853.html

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811442297.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811186357.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, джо байден, элизабет уоррен, украина, киев, сша, raytheon, конгресс сша, министерство обороны сша