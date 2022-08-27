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Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине - РИА Новости, 27.08.2022
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Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине
Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине - РИА Новости, 27.08.2022
Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине
Пользователи Twitter из США раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена, назвавшего Украину демократичным государством. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:29
2022-08-27T16:39
политика
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
джо байден
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена, назвавшего Украину демократичным государством.Ранее американский лидер опубликовал поздравительное послание в честь Дня независимости Украины. В нем президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, который "защищает свой суверенитет и демократию"."Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — отметил один из участников дискуссии."Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов", — считает другой пользователь."Больше не нужно отдавать им наши с трудом заработанные деньги!" — призвал aka."Мы должны отправить им 500 миллиардов долларов, чтобы они отпраздновали", —сыронизировал AMC 2 Moon."День независимости? Вообще-то, они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москвы.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской. На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
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политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, джо байден
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Джо Байден
16:29 27.08.2022 (обновлено: 16:39 27.08.2022)
 
Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине

Пользователи Twitter из США уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена, назвавшего Украину демократичным государством.
Ранее американский лидер опубликовал поздравительное послание в честь Дня независимости Украины. В нем президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, который "защищает свой суверенитет и демократию".
"Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — отметил один из участников дискуссии.
"Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился MatthewJshow.
"Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов", — считает другой пользователь.
"Больше не нужно отдавать им наши с трудом заработанные деньги!" — призвал aka.
"Мы должны отправить им 500 миллиардов долларов, чтобы они отпраздновали", —сыронизировал AMC 2 Moon.
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"День независимости? Вообще-то, они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москвы.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
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