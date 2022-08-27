https://ria.ru/20220827/bank-1812510133.html
ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению
ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению - РИА Новости, 27.08.2022
ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению
Регулятор разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:22
2022-08-27T12:22
2022-08-27T13:16
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Регулятор разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ."Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", — пояснили в Банке России.В ЦБ отметили, что для граждан ничего не поменялось, и подчеркнули, что для покупки доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.По-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.В ЦБ ранее указывали, что меры продлеваются из-за санкций, так как США и ЕС запретили поставки банкнот в Россию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, евро
Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Доллар, евро
12:22 27.08.2022 (обновлено: 13:16 27.08.2022)
ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению
Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро населению
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Регулятор разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", — пояснили в Банке России.
В ЦБ
отметили, что для граждан ничего не поменялось, и подчеркнули, что для покупки доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.
По-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.
В ЦБ ранее указывали, что меры продлеваются из-за санкций, так как США и ЕС запретили поставки банкнот в Россию.