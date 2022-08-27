https://ria.ru/20220827/bank-1812510133.html

ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению

ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению - РИА Новости, 27.08.2022

ЦБ расширил возможности по продаже наличной валюты населению

Регулятор разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:22

2022-08-27T12:22

2022-08-27T13:16

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

россия

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евро

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Регулятор разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ."Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", — пояснили в Банке России.В ЦБ отметили, что для граждан ничего не поменялось, и подчеркнули, что для покупки доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.По-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.В ЦБ ранее указывали, что меры продлеваются из-за санкций, так как США и ЕС запретили поставки банкнот в Россию.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, евро