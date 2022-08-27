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Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных
Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022
Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в ДНР, уничтожена группа украинских... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:09
2022-08-27T15:09
2022-08-27T20:33
специальная военная операция на украине
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тос-1а "солнцепек"
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 27 авг — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в ДНР, уничтожена группа украинских военных.Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы "Вагнер" применили ТОС-1А "Солнцепек" по скоплению войск противника.В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html
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в мире, тос-1а "солнцепек", украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ТОС-1А "Солнцепек", Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:09 27.08.2022 (обновлено: 20:33 27.08.2022)
Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных
Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных при попытке контратаки