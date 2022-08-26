https://ria.ru/20220826/zima-1812211581.html

Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории

Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории - РИА Новости, 26.08.2022

Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T04:06

2022-08-26T04:06

2022-08-26T10:40

в мире

европа

украина

природный газ

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский.Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил украинцев глава государства.Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством. Политик заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий период. Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, обратился к горожанам с призывом закупаться дровами из-за "аномальной и труднопредставляемой ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на подведомственной ему территории.Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sakhar-1810091456.html

https://ria.ru/20220824/nezavisimost-1811945287.html

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в мире, европа, украина, природный газ, владимир зеленский