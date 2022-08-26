https://ria.ru/20220826/zima-1812211581.html
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории - РИА Новости, 26.08.2022
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T04:06
2022-08-26T04:06
2022-08-26T10:40
в мире
европа
украина
природный газ
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский.Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил украинцев глава государства.Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством. Политик заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий период. Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, обратился к горожанам с призывом закупаться дровами из-за "аномальной и труднопредставляемой ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на подведомственной ему территории.Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sakhar-1810091456.html
https://ria.ru/20220824/nezavisimost-1811945287.html
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, природный газ, владимир зеленский
В мире, Европа, Украина, Природный газ, Владимир Зеленский
04:06 26.08.2022 (обновлено: 10:40 26.08.2022)
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории страны из-за газа