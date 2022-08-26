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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории - РИА Новости, 26.08.2022
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории - РИА Новости, 26.08.2022
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T04:06
2022-08-26T10:40
в мире
европа
украина
природный газ
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский.Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил украинцев глава государства.Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством. Политик заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий период. Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, обратился к горожанам с призывом закупаться дровами из-за "аномальной и труднопредставляемой ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на подведомственной ему территории.Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sakhar-1810091456.html
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в мире, европа, украина, природный газ, владимир зеленский
В мире, Европа, Украина, Природный газ, Владимир Зеленский
04:06 26.08.2022 (обновлено: 10:40 26.08.2022)
 
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории

Президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории страны из-за газа

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский.
Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил украинцев глава государства.
"А он (зимний период. — Прим. ред.) действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский.
Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".
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Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством. Политик заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий период. Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.
Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, обратился к горожанам с призывом закупаться дровами из-за "аномальной и труднопредставляемой ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на подведомственной ему территории.
Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.
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В миреЕвропаУкраинаПриродный газВладимир Зеленский
 
 
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