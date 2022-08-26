23:02 26.08.2022 (обновлено: 00:35 27.08.2022)
В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис
Handelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризис
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.
"До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, этой зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".
На Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения, утверждает немецкий журналист, и "время терпимого отношения к нему прошло".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, который при этом сохраняет качества собеседника для России как представитель Украины, хотя доверия у Москвы к нему нет.
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8 августа, 08:00США ищут замену Зеленскому