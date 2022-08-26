https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812444554.html

В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис

В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис - РИА Новости, 27.08.2022

В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис

Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T23:02

2022-08-26T23:02

2022-08-27T00:35

владимир зеленский

украина

андрей ермак

денис шмыгаль

в мире

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы."До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству", — говорится в материале.По мнению автора статьи, этой зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".На Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения, утверждает немецкий журналист, и "время терпимого отношения к нему прошло".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, который при этом сохраняет качества собеседника для России как представитель Украины, хотя доверия у Москвы к нему нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220826/duda-1812428621.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир зеленский, украина, андрей ермак, денис шмыгаль, в мире