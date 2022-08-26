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В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис - РИА Новости, 27.08.2022
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В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис
В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис - РИА Новости, 27.08.2022
В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис
Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T23:02
2022-08-27T00:35
владимир зеленский
украина
андрей ермак
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы."До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству", — говорится в материале.По мнению автора статьи, этой зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".На Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения, утверждает немецкий журналист, и "время терпимого отношения к нему прошло".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, который при этом сохраняет качества собеседника для России как представитель Украины, хотя доверия у Москвы к нему нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220826/duda-1812428621.html
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владимир зеленский, украина, андрей ермак, денис шмыгаль, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, В мире
23:02 26.08.2022 (обновлено: 00:35 27.08.2022)
 
В Германии предрекли правительству Зеленского серьезный кризис

Handelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризис

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.
"До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, этой зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".
На Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения, утверждает немецкий журналист, и "время терпимого отношения к нему прошло".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, который при этом сохраняет качества собеседника для России как представитель Украины, хотя доверия у Москвы к нему нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Владимир ЗеленскийУкраинаАндрей ЕрмакДенис ШмыгальВ мире
 
 
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