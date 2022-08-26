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Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам" - РИА Новости, 26.08.2022
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Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам"
Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам" - РИА Новости, 26.08.2022
Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам"
С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:28
2022-08-26T11:28
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Из общего количества обращений 62 отработано и заявителями уже получены ответы.Отмечается, что основной пул вопросов касается подготовки к участию в закупках – это поиск закупок, регистрация в Единой информационной системе и аккредитация на электронных площадках, получение электронной подписи. Также задаются вопросы по непосредственному участию в закупках, программе "выращивания", заключению "офсетных" договоров и защите интересов бизнеса в судебных и антимонопольных органах."Первый месяц работы "Гида по закупкам" пришелся на пик сезона отпусков. Однако, несмотря на это, востребованность сервиса среди предпринимателей оказалась высокой. К нам поступило порядка 70 обращений, а это 70 потенциальных участников закупок, которые имеют к ним предметный интерес. Эти люди готовы стать поставщиками, и наша задача - помочь им делать шаги в нужном направлении. Мы каждое обращение индивидуально отрабатываем, даем каждому предпринимателю необходимые разъяснения, консультируем, оказываем, где надо, поддержку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Наибольшее количество обращений к сервису "Гид по закупкам" поступило от предпринимателей из Москвы - 18 заявок. В числе регионов-лидеров также Подмосковье - шесть заявок, Брянская область и Санкт-Петербург - по четыре, Самарская область - три заявки.Корпорация МСП 27 июля открыла центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам". Его задача — оказание поддержки малым и средним предприятиям, а также самозанятым, желающих участвовать в закупках в качестве поставщиков. Консультации оказываются бесплатно в онлайн-режиме. Прием заявок осуществляется через официальный сайт Корпорации МСП.Согласно требованиям нормативно-правовых актов, сегодня совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.
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353
60
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
11:28 26.08.2022
 

Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Из общего количества обращений 62 отработано и заявителями уже получены ответы.
Логотип корпорации МСП
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Отмечается, что основной пул вопросов касается подготовки к участию в закупках – это поиск закупок, регистрация в Единой информационной системе и аккредитация на электронных площадках, получение электронной подписи. Также задаются вопросы по непосредственному участию в закупках, программе "выращивания", заключению "офсетных" договоров и защите интересов бизнеса в судебных и антимонопольных органах.
"Первый месяц работы "Гида по закупкам" пришелся на пик сезона отпусков. Однако, несмотря на это, востребованность сервиса среди предпринимателей оказалась высокой. К нам поступило порядка 70 обращений, а это 70 потенциальных участников закупок, которые имеют к ним предметный интерес. Эти люди готовы стать поставщиками, и наша задача - помочь им делать шаги в нужном направлении. Мы каждое обращение индивидуально отрабатываем, даем каждому предпринимателю необходимые разъяснения, консультируем, оказываем, где надо, поддержку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наибольшее количество обращений к сервису "Гид по закупкам" поступило от предпринимателей из Москвы - 18 заявок. В числе регионов-лидеров также Подмосковье - шесть заявок, Брянская область и Санкт-Петербург - по четыре, Самарская область - три заявки.
Логотип корпорации МСП
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Корпорация МСП 27 июля открыла центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам". Его задача — оказание поддержки малым и средним предприятиям, а также самозанятым, желающих участвовать в закупках в качестве поставщиков. Консультации оказываются бесплатно в онлайн-режиме. Прием заявок осуществляется через официальный сайт Корпорации МСП.
Согласно требованиям нормативно-правовых актов, сегодня совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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