https://ria.ru/20220826/zayavki-1812252958.html
Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам"
Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам" - РИА Новости, 26.08.2022
Почти 70 заявок от МСБ получено за месяц работы сервиса "Гид по закупкам"
С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:28
2022-08-26T11:28
2022-08-26T11:28
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Из общего количества обращений 62 отработано и заявителями уже получены ответы.Отмечается, что основной пул вопросов касается подготовки к участию в закупках – это поиск закупок, регистрация в Единой информационной системе и аккредитация на электронных площадках, получение электронной подписи. Также задаются вопросы по непосредственному участию в закупках, программе "выращивания", заключению "офсетных" договоров и защите интересов бизнеса в судебных и антимонопольных органах."Первый месяц работы "Гида по закупкам" пришелся на пик сезона отпусков. Однако, несмотря на это, востребованность сервиса среди предпринимателей оказалась высокой. К нам поступило порядка 70 обращений, а это 70 потенциальных участников закупок, которые имеют к ним предметный интерес. Эти люди готовы стать поставщиками, и наша задача - помочь им делать шаги в нужном направлении. Мы каждое обращение индивидуально отрабатываем, даем каждому предпринимателю необходимые разъяснения, консультируем, оказываем, где надо, поддержку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Наибольшее количество обращений к сервису "Гид по закупкам" поступило от предпринимателей из Москвы - 18 заявок. В числе регионов-лидеров также Подмосковье - шесть заявок, Брянская область и Санкт-Петербург - по четыре, Самарская область - три заявки.Корпорация МСП 27 июля открыла центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам". Его задача — оказание поддержки малым и средним предприятиям, а также самозанятым, желающих участвовать в закупках в качестве поставщиков. Консультации оказываются бесплатно в онлайн-режиме. Прием заявок осуществляется через официальный сайт Корпорации МСП.Согласно требованиям нормативно-правовых актов, сегодня совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.
https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html
https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С момента запуска 27 июля центра консультирования бизнеса по участию в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам" за помощью обратились 67 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Из общего количества обращений 62 отработано и заявителями уже получены ответы.
Отмечается, что основной пул вопросов касается подготовки к участию в закупках – это поиск закупок, регистрация в Единой информационной системе и аккредитация на электронных площадках, получение электронной подписи. Также задаются вопросы по непосредственному участию в закупках, программе "выращивания", заключению "офсетных" договоров и защите интересов бизнеса в судебных и антимонопольных органах.
"Первый месяц работы "Гида по закупкам" пришелся на пик сезона отпусков. Однако, несмотря на это, востребованность сервиса среди предпринимателей оказалась высокой. К нам поступило порядка 70 обращений, а это 70 потенциальных участников закупок, которые имеют к ним предметный интерес. Эти люди готовы стать поставщиками, и наша задача - помочь им делать шаги в нужном направлении. Мы каждое обращение индивидуально отрабатываем, даем каждому предпринимателю необходимые разъяснения, консультируем, оказываем, где надо, поддержку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
Наибольшее количество обращений к сервису "Гид по закупкам" поступило от предпринимателей из Москвы
- 18 заявок. В числе регионов-лидеров также Подмосковье
- шесть заявок, Брянская область
и Санкт-Петербург
- по четыре, Самарская область
- три заявки.
Корпорация МСП 27 июля открыла центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках в рамках 223-ФЗ "Гид по закупкам". Его задача — оказание поддержки малым и средним предприятиям, а также самозанятым, желающих участвовать в закупках в качестве поставщиков. Консультации оказываются бесплатно в онлайн-режиме. Прием заявок осуществляется через официальный сайт Корпорации МСП.
Согласно требованиям нормативно-правовых актов, сегодня совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.