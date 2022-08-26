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Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет - РИА Новости, 26.08.2022
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Шоубиз
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Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет
Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет - РИА Новости, 26.08.2022
Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет
Одна из самых популярных чешских певиц Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, сообщило в пятницу Чешское... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:10
2022-08-26T15:10
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ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Одна из самых популярных чешских певиц Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, сообщило в пятницу Чешское ТВ."Обладательница девяти престижных премий "Золотой соловей", исполнительница более чем 900 песен, многие из которых стали хитами и завоевали всенародную любовь, Гана Загорова скончалась в пятницу в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив 11 дней до своего 76-летия", - говорится в сообщении.Несколько десятилетий Загорова, наряду с Карелом Готтом и Геленой Вондрачковой, была лицом чехословацкой и чешской эстрады, а также неоднократно посещала с концертами СССР.
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шоу-бизнес, прага, новости культуры
Шоубиз, Шоу-бизнес, Прага, Новости культуры
15:10 26.08.2022
 
Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет

Одна из самых известных чешских певиц Гана Загорова умерла в возрасте 75 лет в Праге

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПевица Гана Загорова
Певица Гана Загорова - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Одна из самых популярных чешских певиц Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, сообщило в пятницу Чешское ТВ.
"Обладательница девяти престижных премий "Золотой соловей", исполнительница более чем 900 песен, многие из которых стали хитами и завоевали всенародную любовь, Гана Загорова скончалась в пятницу в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив 11 дней до своего 76-летия", - говорится в сообщении.
Несколько десятилетий Загорова, наряду с Карелом Готтом и Геленой Вондрачковой, была лицом чехословацкой и чешской эстрады, а также неоднократно посещала с концертами СССР.
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