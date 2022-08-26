https://ria.ru/20220826/zagorova-1812322448.html

Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет

Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет - РИА Новости, 26.08.2022

Популярная чешская певица Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет

Одна из самых популярных чешских певиц Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, сообщило в пятницу Чешское... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:10

2022-08-26T15:10

2022-08-26T15:10

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ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Одна из самых популярных чешских певиц Гана Загорова скончалась в возрасте 75 лет в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, сообщило в пятницу Чешское ТВ."Обладательница девяти престижных премий "Золотой соловей", исполнительница более чем 900 песен, многие из которых стали хитами и завоевали всенародную любовь, Гана Загорова скончалась в пятницу в Праге после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив 11 дней до своего 76-летия", - говорится в сообщении.Несколько десятилетий Загорова, наряду с Карелом Готтом и Геленой Вондрачковой, была лицом чехословацкой и чешской эстрады, а также неоднократно посещала с концертами СССР.

https://ria.ru/20220824/pinsker-1811953259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

шоу-бизнес, прага, новости культуры