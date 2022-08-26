Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/zaes-1812368961.html
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:10
2022-08-26T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dcb5b3206067b183fc8ee5298f60b0f.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_266e5ea06a29e7b79ddeb78b692b6b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
17:10 26.08.2022 (обновлено: 19:21 26.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища изотопов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
"Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.
Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Запорожская атомная электростанцияЗапорожская атомная электростанция
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала