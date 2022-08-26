https://ria.ru/20220826/zaes-1812368961.html

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.08.2022

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:10

2022-08-26T17:10

2022-08-26T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dcb5b3206067b183fc8ee5298f60b0f.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина