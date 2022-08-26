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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:10
2022-08-26T17:10
2022-08-26T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
17:10 26.08.2022 (обновлено: 19:21 26.08.2022)
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища изотопов
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
"Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.
Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон
, Россия
и Украина
предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.