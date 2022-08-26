https://ria.ru/20220826/zaes-1812278892.html

Энергия с ЗАЭС поступает на освобожденные территории

Энергия с ЗАЭС поступает на освобожденные территории - РИА Новости, 26.08.2022

Энергия с ЗАЭС поступает на освобожденные территории

Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, вырабатываемая электроэнергия поступает на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, сообщил член... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:37

2022-08-26T12:37

2022-08-26T12:42

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, вырабатываемая электроэнергия поступает на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию нет."Ситуация на атомной станции контролируемая, электроэнергия вырабатывается, она поставляется непосредственно на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, херсонская область , запорожская аэс