https://ria.ru/20220826/zaes-1812271325.html

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину - РИА Новости, 26.08.2022

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину

Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии с Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:15

2022-08-26T12:15

2022-08-26T14:17

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dcb5b3206067b183fc8ee5298f60b0f.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии с Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, вырабатываемая энергия поступает на территории Запорожской и Херсонской областей.Он добавил, что ремонтировать перебитые ЛЭП не стали, так как власти "решили не рисковать жизнями ремонтных бригад из-за возможных новых обстрелов".Перебои с энергоснабжением на территории этих регионов возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812255038.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина