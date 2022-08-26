12:15 26.08.2022 (обновлено: 14:17 26.08.2022)
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС на Украину
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии с Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <...> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину. — Прим. ред.), нет физической возможности это делать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Рогова, вырабатываемая энергия поступает на территории Запорожской и Херсонской областей.
Он добавил, что ремонтировать перебитые ЛЭП не стали, так как власти "решили не рисковать жизнями ремонтных бригад из-за возможных новых обстрелов".
Перебои с энергоснабжением на территории этих регионов возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.