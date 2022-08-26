https://ria.ru/20220826/zaes-1812255038.html

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара - РИА Новости, 26.08.2022

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:35

2022-08-26T11:35

2022-08-26T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Атомная электростанция на данный момент работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", — сказал он в эфире Первого канала.По словам чиновника, в сторону Украины электричество также подается, как обычно."В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", — добавил Волга.Перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, европа