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Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/zaes-1812255038.html
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара - РИА Новости, 26.08.2022
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:35
2022-08-26T12:18
в мире
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запорожская аэс
специальная военная операция на украине
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Атомная электростанция на данный момент работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", — сказал он в эфире Первого канала.По словам чиновника, в сторону Украины электричество также подается, как обычно."В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", — добавил Волга.Перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html
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в мире, украина, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, европа
В мире, Украина, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Европа
11:35 26.08.2022 (обновлено: 12:18 26.08.2022)
 
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара

Глава Энергодара Волга: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, никаких сбоев нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Атомная электростанция на данный момент работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", — сказал он в эфире Первого канала.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС
По словам чиновника, в сторону Украины электричество также подается, как обычно.
"В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", — добавил Волга.
Перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьЕвропа
 
 
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