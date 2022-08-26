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В Запорожской области заявили о лесных пожарах в районе ЗАЭС

В Запорожской области заявили о лесных пожарах в районе ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

В Запорожской области заявили о лесных пожарах в районе ЗАЭС

Рядом с ЗАЭС вспыхнули пожары, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T00:57

2022-08-26T00:57

2022-08-26T01:10

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Рядом с ЗАЭС вспыхнули пожары, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В районе Запорожской АЭС горят леса", — заявил Рогов, опубликовав спутниковые снимки с места событий.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв, в частности, Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс, владимир рогов